Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Maestro», ύστερα από 5 χρόνια και ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης επέλεξε να αποχαιρετήσει το πρότζεκτ με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και συναισθήματα προς όλους τους συνεργάτες του.

«Υπάρχει ένα στοιχείο που σε κάθε δουλειά διαφέρει. Αυτό το στοιχείο, είναι η «χημεία». Στην περίπτωση του Μαέστρο η χημεία, μας καθόρισε όλους. Ηθοποιούς-συνεργείο-παραγωγή. Και κάπως έτσι μετά από 5 χρόνια, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το γύρισμα.

Όμως η χημεία δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πάνω από εμάς. Δεν ήταν απλά άλλο ένα project. Ήταν ΟΛΗ μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα.

Ήταν κάτι σαν οικογένεια, σαν συνήθεια, σαν αναφορά. Έφτιαξα μια συνθήκη και ένα έργο, που θα το κουβαλάω για πάντα και θα είμαι τόσο περήφανος για αυτό!!!

Όσο περήφανος είμαι και για αυτόν τον νέο κύκλο που μόλις γυρίσαμε. Πήγαμε παντού μαζί και καταφέραμε αυτήν την αγάπη να την ταξιδέψουμε όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά σε όλον τον κόσμο. Κάθε σκηνή, που θα βλέπει το κοινό, είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης μας. Αυτό θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Και είναι ωραίο που το ξέρουμε μόνο εμείς.

Και τώρα πως θα είναι η κάθε μέρα μου, χωρίς όλους εσάς; Δεν ξέρω. Όμως έχετε τον λόγο μου, ότι στην αμέσως επόμενη στιγμή, θα είστε εσείς όλοι, που θα ψάξω, που θα θέλω να είμαι μαζί, μπρος και πίσω από την κάμερα. Σας ευχαριστώ όλους (από κάθε κύκλο και κάθε εποχή) του Μαέστρο. It’s a wrap

Υ.Γ. Καλό καλοκαίρι με μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές και έτσι για μένα τουλάχιστον, θα είναι πιο ομαλός ο αποχωρισμός.

Και τον χειμώνα ετοιμαστείτε πάλι για συναντήσεις και πρεμιέρες. Και πάρτι σαν αυτό το τελευταίο μας», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

govastiletto.gr -Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Backstage στιγμές από τον νέο κύκλο του «Maestro»