Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος εξαπέλυσε μια έντονη επίθεση προς τον γνωστό σκιτσογράφο Αρκά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό thecitysos.gr στο TikTok, όπου ο κωμικός σχολιάζει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την πορεία και τις πολιτικές επιλογές του δημιουργού.

Αρχικά, ο Ζαραλίκος αναγνώρισε τη σημασία του έργου του Αρκά στο παρελθόν, για να συνεχίσει με σκληρή κριτική για τη σημερινή του στάση.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Να θυμίσω ποιο είναι το πιο σημαντικό έργο του Αρκά πριν γίνει κωλόχαρτο του Μητσοτάκη; Ο Ισοβίτης! Δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ», προκαλώντας έντονη αντίδραση από το κοινό.

Στη συνέχεια, ο κωμικός έκανε σαρκαστικά σχόλια για τη «στροφή στην καριέρα» του σκιτσογράφου, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τη σχέση του με την εξουσία: «Μετά έκανε στροφή στην καριέρα του προς το παχύ έντερο. Επιλογές είναι αυτές και πρέπει να τις σεβόμαστε. Χοντρό; Το παίρνω πίσω, συγγνώμη. Σιγά μην το πάρω πίσω!».

Η τοποθέτηση του Ζαραλίκου, όπως ήταν αναμενόμενο, συζητήθηκε έντονα στο διαδίκτυο, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις από θαυμαστές και επικριτές.