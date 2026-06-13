Χρήστος Αποστολόπουλος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ρόης Αποστολοπούλου στο γάμο του με την Εβίνα Τσακίρη

Επιπλεόν, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η λαμπερή εμφάνιση του αδελφού του γαμπρού, Βασίλη Αποστολόπουλου, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου, καθώς και η σύζυγος του αδελφού του γαμπρού, Ρόη Αποστολοπούλου, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με μια αστραφτερή δημιουργία, που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, το φόρεμά της ήταν δημιουργία Tamara Ralph Haute Couture.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Στη δεξίωση βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και πολύ καλοί φίλοι του ζευγαριού, για να γιορτάσουν μαζί τους, την πιο σημαντική μέρα της ζωής τους και να τους δώσουν τις πιο θερμές ευχές.

Μάλιστα, οι καλεσμένοι ήταν περίπου στους 700.

govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη – Οι διάσημοι καλεσμένοι, το νυφικό Celia Kritharioti και η Δέσποινα Βανδή