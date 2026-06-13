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Χρήστος Αποστολόπουλος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ρόης Αποστολοπούλου στο γάμο του με την Εβίνα Τσακίρη

Τράβηξε τα βλέμματα με μια αστραφτερή δημιουργία...
Βασίλης Κοντζεδάκης
13.06.2026 | 13:30 UPD:13.06.2026, 14:03
Χρήστος Αποστολόπουλος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ρόης Αποστολοπούλου στο γάμο του με την Εβίνα Τσακίρη

Ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη ενώθηκαν, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λαγονήσι. Οι δυό τους ήταν μαζί για αρκετό καιρό, αναπτύσσοντας μια αθόρυβη, αλλά πολύ δυνατή σχέση, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό.

Το νυφικό έφερε την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη, κάτι που έκανε αναμφισβήτητα την Εβίνα να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Επιπλεόν, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η λαμπερή εμφάνιση του αδελφού του γαμπρού, Βασίλη Αποστολόπουλου, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου, καθώς και η σύζυγος του αδελφού του γαμπρού, Ρόη Αποστολοπούλου, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με μια αστραφτερή δημιουργία, που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, το φόρεμά της ήταν δημιουργία Tamara Ralph Haute Couture.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Στη δεξίωση βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και πολύ καλοί φίλοι του ζευγαριού, για να γιορτάσουν μαζί τους, την πιο σημαντική μέρα της ζωής τους και να τους δώσουν τις πιο θερμές ευχές.

Μάλιστα, οι καλεσμένοι ήταν περίπου στους 700.

 

govastiletto.gr – Παντρεύτηκαν ο Χρήστος Αποστολόπουλος και η Εβίνα Τσακίρη – Οι διάσημοι καλεσμένοι, το νυφικό Celia Kritharioti και η Δέσποινα Βανδή

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