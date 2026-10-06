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Του Χρίστου Χαλικιά*

Ένα μικρόφωνο, μια τηλεοπτική εικόνα, ένας πολιτικός τίτλος, μια δημόσια παρουσία.

Και πίσω από όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τουλάχιστον 25 εταιρείες!

Διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ένδυσης.

Εταιρείες που φέρεται να δημιουργούνταν ή να λειτουργούσαν μέσω τρίτων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» και να άφηναν πίσω τους, απλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Η δράση που ερευνάται, φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από το 2021. Οι Αρχές εξετάζουν μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, μέχρι να φτάσει η στιγμή των εισφορών και των φόρων.

Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έκλειναν ή εγκαταλείπονταν με τις οφειλές απλήρωτες.

Άλλη εταιρεία, άλλο όνομα, άλλη ταμπέλα.

Και ο λογαριασμός πίσω.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ.

Και είναι ήδη αρκετά μεγάλη.

Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια να αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ αυτών λογιστές, πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των εταιρειών, «αχυράνθρωποι», καθώς και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν φερόμενο αρχηγικό ρόλο.

Και εδώ πρέπει να σταματήσουμε για λίγο.

Γιατί ο e-ΕΦΚΑ δεν είναι ένας αφηρημένος κρατικός κουμπαράς.

Είναι τα χρήματα του εργαζόμενου.

Εκείνου που ξυπνάει στις έξι, δουλεύει οκτώ ώρες, κοιτάζει τη μισθοδοσία του και βλέπει τις κρατήσεις πριν προλάβει καν να αγγίξει τον μισθό του.

Εκείνος δεν μπορεί να πει:

«Αυτόν τον μήνα δεν πληρώνω».

Δεν κλείνει τον εαυτό του και δεν ανοίγει ξανά με άλλο ΑΦΜ.

ΠΛΗΡΩΝΕΙ.

Και γι’ αυτό, αν όσα ερευνώνται αποδειχθούν δικαστικά, η υπόθεση δεν θα αφορά μόνο λογιστικές παραβάσεις.

Θα αφορά κάτι βαθύτερο.

ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΕΝΕΙ Η ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΡΘΙΑ — ΕΝΩ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.

Γιατί πίσω από κάθε εκατομμύριο «ζημίας του Δημοσίου» υπάρχει ένα ψέμα στη γλώσσα μας.

Τα χρήματα του Δημοσίου δεν φυτρώνουν σε κάποιο υπόγειο του υπουργείου.

Είναι χρήματα ανθρώπων.

Του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του μικρού επαγγελματία, εκείνου που πληρώνει κανονικά γιατί δεν διαθέτει μηχανισμό για να εξαφανίσει την υποχρέωσή του.

Και η υπόθεση γίνεται ακόμη βαρύτερη επειδή δεν σταματά στον e-ΕΦΚΑ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τιμολόγια που φέρονται να εκδόθηκαν προς τον ΛΑΟΣ — το κόμμα του οποίου ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης — ενώ παράλληλα εξετάζονται οικονομικές συναλλαγές, πιθανές φορολογικές παραβάσεις και η διαδρομή χρημάτων ακόμη και εκτός Ελλάδας.

Και τότε η ιστορία παύει να είναι μόνο οικονομική.

Γίνεται και πολιτική.

Όχι επειδή η πολιτική ιδιότητα αποδεικνύει ενοχή.

Δεν την αποδεικνύει.

Αλλά επειδή ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη δημόσια ζωή που ζητά εμπιστοσύνη που επικαλείται νόμο, τάξη, κοινωνία, πατρίδα, ευθύνη, κρίνεται αναπόφευκτα και από τη σχέση ανάμεσα στα δημόσια λόγια του και σε όσα ερευνούν οι θεσμοί γύρω από τη δραστηριότητά του.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΛΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ.

Είναι και όσα μένουν όταν το μικρόφωνο κλείσει.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται ξανά η παλιά ελληνική ασθένεια.

Η βιτρίνα.

Το κοστούμι.

Ο τίτλος.

Η τηλεοπτική παρουσία.

Η φωτογραφία.

Η γνωριμία.

Το «δημόσιο πρόσωπο».

Όλα αυτά δημιουργούν μια επίφαση βαρύτητας.

Αλλά οι λογαριασμοί δεν πληρώνονται με εικόνα.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με φωτογραφίες.

Λειτουργεί με στοιχεία: ΑΦΜ, παραστατικά, τραπεζικές κινήσεις, υπογραφές.

Και κυρίως με ένα ερώτημα:

ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ;

Αυτό ακριβώς προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν οι Αρχές.

Εταιρείες, λογαριασμούς, πραγματικούς διαχειριστές, συναλλαγές, διαδρομές χρημάτων.

Και η λέξη «αχυράνθρωπος» αποκτά σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα.

Ένας άνθρωπος μπροστά, κάποιος άλλος πίσω.

Ένα όνομα στην εταιρεία, άλλος στον έλεγχο.

Μια υπογραφή, άλλος στο ταμείο.

ΜΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ — ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ.

Αν όλα αυτά αποδειχθούν, τότε το πραγματικό σκάνδαλο δεν θα είναι μόνο ο αριθμός των εταιρειών.

Ούτε τα πέντε εκατομμύρια.

Θα είναι η αίσθηση ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες.

Η μία εκείνη του μικρού οφειλέτη.

Του ανθρώπου που για λίγες εκατοντάδες ευρώ βλέπει ειδοποιήσεις, προσαυξήσεις, ρυθμίσεις, κατασχέσεις.

Και η άλλη, εκείνη όπου, σύμφωνα με όσα ερευνώνται, μπορούν να συσσωρεύονται υποχρεώσεις εκατομμυρίων πίσω από διαδοχικές εταιρικές κατασκευές.

Ο ΝΟΜΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑ.

Ένα για τον άγνωστο, κι ένα για τον επώνυμο.

Ένα για εκείνον χωρίς πρόσβαση, κι ένα για εκείνον με μικρόφωνο.

Κράτος δικαίου σημαίνει:

Ο ΙΔΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Χωρίς τηλεοπτική ασυλία, χωρίς πολιτικό τίτλο, χωρίς γνωριμίες, χωρίς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Και υπάρχει κάτι εξίσου σημαντικό.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και κάθε άλλος κατηγορούμενος, δικαιούνται το τεκμήριο αθωότητας.

Η έρευνα θα συνεχιστεί.

Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν.

Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει.

Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Αλλά εξίσου αδιαπραγμάτευτο είναι και το δικαίωμα της κοινωνίας να ζητήσει απαντήσεις.

Μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Γιατί η δημοσιογραφία δεν έχει δουλειά να καταδικάζει, έχει όμως δουλειά να κοιτάζει πίσω από τη βιτρίνα.

Να ακολουθεί το χρήμα.

Να συγκρίνει τα λόγια με τα στοιχεία.

Να μην υποκλίνεται στον τίτλο.

Να μην εντυπωσιάζεται από το περιτύλιγμα.

Γιατί ούτε η δημόσια εικόνα αποτελεί απόδειξη αθωότητας, ούτε η σύλληψη αποτελεί απόδειξη ενοχής.

Υπάρχει έρευνα.

Υπάρχουν κατηγορίες.

Υπάρχουν εκατομμύρια που πρέπει να εξηγηθούν.

Και στο τέλος, υπάρχει μόνο μία ερώτηση.

Όχι ποιος ήταν στην τηλεόραση.

Όχι ποιος είχε τίτλο.

Όχι ποιος γνώριζε ποιον.

Όχι ποιος φωτογραφήθηκε πού.

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;

Γιατί αν αυτός ο λογαριασμός, αν αποδειχθούν όσα ερευνώνται, κατέληξε πάλι στον πολίτη, τότε δεν έχουμε μπροστά μας μόνο μια ποινική δικογραφία.

Έχουμε έναν καθρέφτη.

Και μέσα του, μια χώρα που πρέπει κάποτε να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κοιτάζει τη βιτρίνα ή αν θα σπάσει επιτέλους το τζάμι για να δει τι υπάρχει από πίσω.

ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ

ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ.

* Ο Χρίστος Χαλικιάς είναι εικαστικός καλλιτέχνης, συγγραφέας και αρθρογράφος.