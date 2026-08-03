Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real Life και μέσα σε όλα, μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε στον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον αδιάρρηκτο δεσμό που διατηρεί με τη γενέτειρά του, τη Μυτιλήνη, την οποία χαρακτηρίζει τόπο βαθιάς ψυχικής σύνδεσης.

Αυτό το καλοκαίρι είχες και μία ακόμα χαρούμενη στιγμή. Παντρεύτηκε η «κόρη σου» Δανάη Μπάρκα.

Χωρίς εισαγωγικά. Είναι ένα παιδί με δύο μπαμπάδες η Δανάη. Τα είχε σχεδιάσει όλα υπέροχα η Δανάη, ένας γάμος σε ένα ξωκλήσι πάνω στο βουνό, με αγαπημένους φίλους και πολύ ωραία διάθεση, που ελπίζω και εύχομαι να την έχουν σε όλη τους τη ζωή. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση, γιατί ήρθε η στιγμή που παντρεύτηκε το κοριτσάκι μας τον Φάνη, που είναι ένα πολύ καλό παιδί.

Μπορεί στην Καλαμάτα να έχεις δημιουργήσει το ησυχαστήριό σου, αλλά η Μυτιλήνη είναι η αγάπη σου.

Η Μυτιλήνη είναι η ρίζα μου, ο τόπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ο δεσμός είναι άρρηκτος και πολύ δυνατός. Είναι το μέρος που, όταν πάω, κάνω μεγάλα ταξίδια ψυχής.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2025 στη Σέριφο, με τη φιλία τους να εξελίσσεται σταδιακά σε έναν μεγάλο έρωτα. Έναν χρόνο αργότερα, οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, επισφραγίζοντας τη σχέση τους. Σε πρόσφατο Q&A στα social media, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως αυτό που την έκανε να τον ερωτευτεί ήταν η αυθεντικότητα, το χιούμορ, η καλή του καρδιά και η ξεχωριστή χημεία που ανέπτυξαν μεταξύ τους.

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