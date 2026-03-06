Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Χρήστος Χολίδης, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, κρατώντας την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί υπό άκρα μυστικότητα, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους θαυμαστές τους.

Η αποκάλυψη έγινε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του μαιευτηρίου Ρέα στο Instagram. Στη φωτογραφία, ο Χρήστος Χολίδης ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη σύντροφό του και τον γιατρό τους, επιβεβαιώνοντας τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένειά τους.

Όπως αποκαλύφθηκε από την ανάρτηση, ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη υποδέχτηκαν ένα υγιέστατο αγοράκι, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Ο Χρήστος Χολίδης γνώρισε τη σύζυγό του Κατερίνα Γκιουζέλη το 2022 και ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025 σε κτήμα στην Κερατέα, παρουσία συγγενών και φίλων.

«Πάντως, θα γίνω και αυστηρός πατέρας. Και αυτό το λέω επειδή και έχω ζήσει, αλλά και έχουν δει πολλά τα µάτια µου. Οπότε θα τρέμω μήπως πάθουν κάτι τα παιδιά µου» είχε πει σε συνέντευξή του.

Να σας ζήσει!

