Για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του μίλησε ο Χρήστος Χολίδης, αναφερόμενος στην απώλεια του πατέρα του, η οποία συνέπεσε με την εγκυμοσύνη της συζύγου του, και τον ερχομό του γιου τους.

Σε συνέντευξή του στο «Secret», ο τραγουδιστής περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που κλήθηκε να διαχειριστεί μέσα σε λίγους μήνες.

«Μέσα σε τρεις μήνες έπρεπε να διαχειριστώ μία έγκυο γυναίκα, μια πρεμιέρα, και τον πατέρα μου στην Εντατική. Δεν θα το ήθελα ούτε για τον χειρότερο εχθρό μου», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που κάποια στιγμή ο οργανισμός του αντέδρασε και είχε ένα ατύχημα. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ο χειρότερος χειμώνας που έχω περάσει στη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

Ο Χρήστος Χολίδης μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του για τον γιο του.

Όπως είπε, όσα κάνει σήμερα θέλει κάποια στιγμή να τα δει το παιδί του και να γνωρίζει την ιστορία του παππού του.

Ο γιος του τραγουδιστή και της Κατερίνας Γκιουζέλη ήρθε στον κόσμο στις 2 Μαρτίου 2026, ενώ ο γάμος του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2025 στην Κερατέα.

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