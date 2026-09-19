Ο Χρήστος Χολίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Secret και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις δύσκολες στιγμές στην καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που είχε κάνει για συνεργασία με τον Πασχάλη Τερζή.

Υπήρξε κάποια δύσκολη περίοδο στην καριέρα σας, που να σας έκανε να σκεφτείτε να τα παρατήσετε;

Επειδή έπαιζα μπάσκετ, θα πω ότι η ζωή, όπως και ένας αγώνας, έχει νίκες και ήττες. Μάλιστα, οι ήττες είναι συνήθως περισσότερες. Μέσα από αυτές μαθαίνεις και ωριμάζεις. Έχω μάθει πολλά από τα λάθη μου και αυτά με έφεραν μέχρι εδώ. Ο πατέρας μου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ήταν περήφανος για την πορεία μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω και δεν σκοπεύω να το κάνω.

Υπάρχει κάποια συνεργασία που αποτέλεσε όνειρο για εσάς και τελικά δεν κατάφερε να πραγματοποιηθεί;

Είχα προσπαθήσει κάποτε να συνεργαστώ με τον Πασχάλη Τερζή. Σε μια συνάντηση, που είχαμε κάνει, μου έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει στη νύχτα. Αυτό θα ήθελα κάποτε να το έχω πετύχει, έστω κι αν δεν ήμουν δίπλα του, αλλά του έκανα δεύτερες φωνές, για να τον ακούω. Ο Πασχάλης Τερζής ήταν ένα όνειρο μου. Αυτόν άκουγα και προσπαθούσα να γίνω καλός τραγουδιστής. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, καλλιτεχνικός μου δάσκαλος.

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