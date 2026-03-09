Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη, υποδεχόμενοι τον γιο τους την περασμένη Δευτέρα (2/3). Ο γνωστός τραγουδιστής, που πάντα προστατεύει την ιδιωτικότητά του, βιώνει πλέον την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, με την είδηση της γέννησης να εκπλήσσει ευχάριστα τους θαυμαστές του, καθώς τίποτα δεν είχε διαρρεύσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε τον δημοφιλή τραγουδιστή στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για πρώτη φορά μετά τη γέννηση του γιου του. Ο Χρήστος Χολίδης αναφερόμενος στα πρώτα συναισθήματα που βίωσε αντικρίζοντας το νεογέννητο, περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική και μαγική.

«Πολύ χαρούμενος, οι πρώτες στιγμές ήταν περίεργα. Όταν είδα τον γιο μου πρώτη φορά ήταν μαγικά. Στεναχωριέμαι που τον αφήνω για δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να πάει» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Χρήστος Χολίδης γνώρισε τη σύζυγό του Κατερίνα Γκιουζέλη περίπου το 2022. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025 σε κτήμα στην Κερατέα, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο τραγουδιστής πάντα φλέρταρε µε την ιδέα τού να γίνει ένας καλός μπαμπάς. «Πάντως, θα γίνω και αυστηρός πατέρας. Και αυτό το λέω επειδή και έχω ζήσει, αλλά και έχουν δει πολλά τα µάτια µου. Οπότε θα τρέμω μήπως πάθουν κάτι τα παιδιά µου» είχε πει σε συνέντευξή του.

govastiletto.gr -Χρήστος Χολίδης: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά! – Γέννησε η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη