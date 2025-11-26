Ο Χρήστος Χολίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα media, πραγματοποίησε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση σε πάρτι ραδιοφωνικού σταθμού. Εκεί, έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, γεγονός εξίσου σπάνιο με τις εμφανίσεις του.

Αυτή την φορά όμως, όχι μόνο έκανε δηλώσεις αλλά μίλησε πρώτη φορά και για τον γάμο του με την Κατερίνα Γκιουζέλη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιουλίου.

«Είχα πολύ καιρό να βγω. Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία γιατί το κινητό κάνει ζημιά αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους. Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο αλλά δεν τα κατάφερα πολύ. Εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Χολίδης.

