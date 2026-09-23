Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο Χρήστος Χολίδης μίλησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα του, για την γέννηση του πρώτου του παιδιού, ενώ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι το περασμένο καλοκαίρι βάπτισε τον γιο του υπό άκρα μυστικότητα προκειμένου να δώσει το όνομα του πατέρα του στο μικρό αγόρι.

«Οι γυναίκες έχουν ένστικτο. Κατάλαβα ότι εμείς δεν έχουμε κανένα ένστικτο» είπε αρχικά για τους πρώτους μήνες που έχει περάσει με τον γιο του μετά την γέννησή του. Όταν ερωτήθηκε για την βάπτισή του, ο Χρήστος Χολίδης απάντησε: «H βάπτιση του γιου μου έγινε υπό άκρα μυστικότητα γιατί έχασα και τον μπαμπά μου την ίδια περίοδο και έπρεπε να πάρει το όνομα του, οπωσδήποτε. Έγινε στην Κατερίνη και πήρε το όνομα Χάρης, έγινε τον Δεκαπενταύγουστο».

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη δύσκολη αυτή περίοδο που πέρασε. «Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική. Το δύσκολο ήταν πως την ίδια περίοδο ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στους γονείς μου και στις αδελφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος… και δεν είμαι ηθοποιός. Έβλεπα τον γιο μου και έκλαιγα. Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου να μη συμβεί τέτοιο πράγμα. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο πατέρας μου συνέχιζε να ‘ναι στην εντατική οπότε δεν χάρηκα, να πεις. Δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομα του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει» αποκάλυψε. Ενώ, αναφερόμενος στη Μητρόπολη της Κατερίνης, εξέφρασε το παράπονό του λέγοντας: «Με έχει στεναχωρήσει η εκκλησία στο χωριό εκεί γιατί είχα δύο νονούς και η Μητρόπολη στην Κατερίνη δέχεται μόνο έναν. Δεν το έχω ξανά ακούσει αυτό, θέλουμε να βαφτίσουμε ένα παιδί με δύο νονούς, ευτυχία».

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι στις 6 Μαρτίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτηση του ιδιωτικού μαιευτηρίου όπου γεννήθηκε το μωρό. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Κλινική ΡΕΑ».

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Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Χολίδης ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου 2025 με την αγαπημένη του, Κατερίνα Γκιουζέλη, ύστερα από τρία χρόνια σχέσης. Ο γάμος του γνωστού τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε κτήμα στην Κερατέα, με κουμπάρους αγαπημένους φίλους του ζευγαριού.

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