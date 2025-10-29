Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια χαλαρή και άκρως φθινοπωρινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας απόλαυσαν ο Χρήστος Χωμενίδης και η Γωγώ Μπρέμπου, ένα ζευγάρι που επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός τους εντόπισε την ώρα που απολάμβαναν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας.

Ο γνωστός συγγραφέας και η ταλαντούχα ηθοποιός περπάτησαν στο κέντρο της πόλης, αντάλλαξαν κουβέντες, έκαναν μικρές στάσεις σε μαγαζιά και έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

Ο Χρήστος Χωμενίδης και η Γωγώ Μπρέμπου μετρούν αρκετά χρόνια κοινής πορείας, διατηρώντας μια σχέση που βασίζεται στην αλληλοεκτίμηση και τη διακριτικότητα. Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, βρίσκουν πάντα χρόνο για κοινές στιγμές χαλάρωσης, όπως αυτή η βόλτα στο κέντρο της πρωτεύουσας που μαρτυρά πως η απλότητα είναι τελικά το μυστικό της ευτυχίας τους.

Πηγή φωτογραφιών NDP Photo Agency / Govastiletto.gr