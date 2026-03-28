Στο νοσοκομείο βρέθηκε ξανά ο Χρήστος Δάντης, λίγες εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του στο χέρι.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Η ίδια ανήρτησε ένα βίντεο από το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται ο τραγουδιστής, συνοδεύοντάς το με στίχους από τραγούδι του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Και με κερνάει ο πόνος “Μια απ’ τα ίδια”», αφήνοντας να εννοηθεί πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης είχε πρόσφατα ενημερώσει το κοινό του ότι θα χρειαστεί να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για κάποιο διάστημα.

Όπως είχε εξηγήσει, το κάταγμα που υπέστη ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ και η χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε ήταν απαιτητική, με αποτέλεσμα οι γιατροί να του συστήσουν ξεκούραση και αποχή από τις εμφανίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποθεραπεία του.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος είχε ευχαριστήσει θερμά τους θαυμαστές του για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που δέχεται, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον αυτή η ανταπόκριση.

