Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μιας από τις πιο ξεχωριστές και εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, γεμίζει θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή καρδιάς και άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς».

Ο Χρήστος Δάντης πριν λίγη ώρα έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα.

Δεν μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει…

Καλό σου ταξίδι αγόρι μου…

ΜΑΖΩ.- #mazonakis» έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Dantis (@christosdantis)

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