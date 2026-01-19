Ο Χρήστος Φερεντίνος έχει αγαπηθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από κάθε project που αναλαμβάνει και κάνει επιτυχίες, άσχετα με το κανάλι το οποίο κάθε φορά τον φιλοξενεί.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής φαίνεται να έχει έρθει κοντά τους τελευταίους μήνες με μια ταλαντούχα και γνωστή ηθοποιό, που γνωρίσαμε περισσότερο τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά του Μega, «Συμπέθεροι από τα Τίρανα». Αυτή την περίοδο συμμετέχει στην πετυχημένη παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», καθώς και στην παράσταση «Μαύρη Γαλότσα», που ξεκινάει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για την ταλαντούχα ηθοποιό Αντιγόνη Νάκα και οι δυο τους έχουν έρθει αρκετά κοντά τους τελευταίους μήνες, ενώ βγαίνουν συχνά και με κοινές παρέες και περνούν όμορφες στιγμές. Κοινή φίλη τους είναι η αγαπημένη ηθοποιός Νίκη Λάμη. Την Αντιγόνη Νάκα και την Νίκη Λάμη τους δένει μια πολύ στενή φιλία και αλληλοεκτίμηση.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Χρήστο Φερεντίνο και την Αντιγόνη Νάκα να διασκεδάζουν μαζί με τη Νίκη Λάμη και μεγάλη παρέα την 1η Δεκεμβρίου στο Nox, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για το νέο ζευγάρι της showbiz ή απλά τους αρέσει να περνάνε χρόνο μαζί. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο είναι διακριτικοί, κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική ζωή τους και νιώθουν άνετα μόνο όταν βρίσκονται με πολύ καλούς φίλους.

govastiletto.gr – Χρήστος Φερεντίνος: Οι δηλώσεις για την πρώην σύζυγό του, Σοφία Παυλίδου μετά το δικαστήριο με τον Παπαγιάννη

Με πληροφορίες από: okmag.gr