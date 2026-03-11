Τη δική του απάντηση στα αρνητικά σχόλια των social media για την πολυσυζητημένη διαφήμιση με την Κατερίνα Καραβάτου έδωσε ο Χρήστος Φερεντίνος. Μιλώντας στην κάμερα του “Happy Day”, ο παρουσιαστής σχολίασε τον ντόρο που δημιουργήθηκε, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Κάναμε μια παρωδία της γνωστής ταινίας «Το φάντασμα». Στη συνέχεια η ίδια σκηνή έγινε στο Mupper Show. Χιούμορ έχει και μέχρι εδώ».

Για τα αρνητικά σχόλια και την έντονη φημολογία που υπήρξε μετά την προβολή της διαφήμισης, ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι, απάντησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο: «Γιατί να με στενοχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι βλέπετε στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Φιλάκια πολλά!».

Αυτή είναι η διαφήμιση που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

