Μια όμορφη και απρόσμενη στιγμή περίμενε την Κατερίνα Καραβάτου το πρωί της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου, στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της εκπομπής, που θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, στο πλατό εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά δύο ιδιαίτερα αγαπημένα της πρόσωπα. Ο

Χρήστος Φερεντίνος και ο Γιάννης Κορδώνης, φίλοι και συνεργάτες της από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζουν μαζί, μπήκαν στο στούντιο κρατώντας το πρωινό της, χαρίζοντάς της χαμόγελα και συγκίνηση.

Η παρουσιάστρια αντέδρασε με αυθορμητισμό, μη μπορώντας να κρύψει την έκπληξή της, ενώ χαρακτηριστικά σχολίασε πως δεν πίστευε αυτό που συνέβαινε. Το στιγμιότυπο χάρισε μια ζεστή και χαλαρή νότα στην πρώτη εκπομπή!

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καραβάτου: Πρεμιέρα με τη νέα εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Τα πρώτα της λόγια