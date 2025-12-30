Ο Χρήστος Κάλοου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για κομβικές στιγμές της ζωής του, αποκαλύπτοντας δύσκολες εμπειρίες από τα παιδικά του χρόνια έως τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που τον κράτησε καθηλωμένο σχεδόν έναν χρόνο.

Ο καλλιτέχνης θυμήθηκε τη συμμετοχή του στη Eurovision του 1990, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ζάγκρεμπ, τονίζοντας τη σημασία της Τέχνης ως μέσο έκφρασης πέρα από την πολιτική.

Μίλησε επίσης, για τα παιδικά του χρόνια στο Ζάννειο ορφανοτροφείο της Εκάλης, μετά το διαζύγιο των γονιών του, και για τη σχέση με τον πατέρα του, τον οποίο είδε μόλις τρεις φορές στη ζωή του.

«Όταν έμαθα ότι πεθαίνει, πήρα το αεροπλάνο από το Δουβλίνο στο Λονδίνο και μετά στην Ουαλία, ένιωθα υποχρέωση να τον δω», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη συγκίνηση του προκάλεσε μια ανάμνηση από τα Χριστούγεννα στο ορφανοτροφείο, όταν τον είχε καλέσει ο Κώστας Βουτσάς να παίξει σε κωμωδία.

Ο Χρήστος Κάλοου αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρή περιπέτεια υγείας του το 2005, όταν από ιατρικό λάθος υπέστη εγκεφαλικό και χρειάστηκε σχεδόν έναν χρόνο για να επανέλθει. «Μπορείς να το πεις θαύμα, μπορείς να το πεις θέληση», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, δεν έκρυψε την πικρία του για φίλους και συναδέλφους που αγνόησαν την προσπάθειά του: «Όλοι αυτοί που εξυπηρέτησα, ξαφνικά αγνοήθηκα από αυτούς», τόνισε με σαφείς αιχμές.

