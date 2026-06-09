Χρίστος Κούγιας: Αδυνατισμένος και ανανεωμένος ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Χρίστος Κούγιας, ο γιος του Αλέξη Κούγια, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Φεβρουάριο του 2025, εμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό στις τηλεοπτικές κάμερες και μίλησε για το πώς είναι η ζωή του σήμερα, αλλά και, έκανε μια αναφορά στον πατέρα του και όσα έχουν συμβεί από τότε που έφυγε από τη ζωή.

Συγκεκριμένα, ο Χρίστος Κούγιας συνάντησε την κάμερα του «Πρωινού» στον αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «H αγάπη για τον αθλητισμό ξεκίνησε από τον μπαμπά. Σπουδάζω ακόμα, υπομονή θέλει η ζωή μου, ηρεμία, απέχω γενικά από όλα αυτά.

Οι επιχειρήσεις είναι δευτερεύοντα πράγματα, δικηγόροι θέλουμε να γίνουμε γενικά. Μαθητής δεν ήμουν καλός, αλλά φοιτητής είμαι καλός. Ο μπαμπάς μου έλεγε ότι είμαι εύστροφος και πρακτικός στις δικαστικές υποθέσεις που θα αναλάβω. Ένα χρόνο μετά δεν με ενοχλεί κανείς, είμαι ήρεμος, μπορώ να ζήσω φυσιολογικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος έτσι όπως πάει το γραφείο, δεν περίμενα να πάει έτσι μετά τον μπαμπά. Έχει αλλάξει η εμφάνισή μου από την διατροφή και την γυμναστική».

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