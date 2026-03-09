Σε κλίμα συγκίνησης, αλλά και περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, ο Χρίστος Κούγιας γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του το βράδυ της Κυριακής, 8 Μαρτίου 2026. Η έξοδος σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν τα πρώτα γενέθλια που ο νεαρός δικηγόρος γιόρτασε μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του πατέρα του, Αλέξη Κούγια (28 Φεβρουαρίου 2025).

Παρά το γεγονός ότι ο Χρίστος κλήθηκε να αναλάβει μεγάλες ευθύνες νωρίς, συνεχίζοντας το έργο του πατέρα του στο δικηγορικό γραφείο, είναι βέβαιο πως ο αείμνηστος ποινικολόγος θα ένιωθε βαθιά περηφάνια για την πορεία και την ωριμότητα του γιου του.

Ο νεαρός δικηγόρος πέρασε όμορφες στιγμές με χορό και αγκαλιές από φίλους, ενώ έσβησε τούρτα με τα αγαπημένα του πρόσωπα να του τραγουδάνε το χρόνια πολλά.

Νωρίτερα του ευχήθηκε και η μητέρα του, Εύη Βατίδου και δημόσια με μια ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram. «Εγώ τότε 24… μαζί σου… Σήμερα εσύ 24! Happy birthday. Είσαι my baby», έγραψε στην ανάρτησή της.

