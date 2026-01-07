Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από το θάνατο του πασίγνωστου ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 μετά από την άνιση μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο γιος του, Χρίστος Κούγιας, που έχει από τότε μιλήσει αρκετές φορές για το τεράστιο κενό που άφησε στην οικογένειά του ο θάνατος του πατέρα του, έκανε σήμερα, Τετάρτη 7/1, μια συγκινητική δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Χρίστος Κούγιας κοινοποίησε μια κοινή φωτογραφία με τον πατέρα του από τα παιδικά του χρόνια, η οποία είναι ακόμη κρεμασμένη στον τοίχο, προκειμένου να θυμούνται τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί.

Δείτε την εδώ:

