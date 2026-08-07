Με μια αυστηρή ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω του δικηγορικού του γραφείου, ο γιος του Αλέξη Κούγια, Χρίστος, τοποθετήθηκε απέναντι στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή. Ο Χρίστος Κούγιας διέψευσε τις πληροφορίες ως ανακριβείς και αβάσιμες, καλώντας τα ΜΜΕ να σταματήσουν άμεσα οποιαδήποτε αναπαραγωγή, σχολιασμό ή χρήση φωτογραφιών από τα προσωπικά του προφίλ στα social media. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η ιδιωτική του ζωή δεν είναι προσβάσιμη για δημόσια εκμετάλλευση, προειδοποιώντας πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για κάθε μελλοντική παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, επιθυμώ να προβώ στην ακόλουθη δήλωση: Η προσωπική μου ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων που παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα, ούτε να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη προσωπικών μου λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσίευση φωτογραφιών σε αυτούς δεν παρέχει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να τις αναπαράγει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Δηλώνω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν επιθυμώ στο εξής οποιαδήποτε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου, θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου.

Αθήνα, 6/08/2026»

govastiletto.gr – Χρίστος Κούγιας: «Λιώνει» από έρωτα στις διακοπές