Ύστερα από ένα ιδιαίτερα βαρύ και απαιτητικό διάστημα που ακολούθησε την απώλεια του πατέρα του, του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο Χρίστος Κούγιας δείχνει να χαμογελά ξανά.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη νέα σελίδα φαίνεται πως έχει παίξει και ο έρωτας. Εδώ και λίγους μήνες βρίσκεται σε σχέση με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κοπέλα, με τους δυο τους να ζουν όμορφες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν και επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αυτή τη φορά, μάλιστα, έκανε μια μικρή εξαίρεση. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Χρίστος Κούγιας δημοσίευσε μια φωτογραφία της συντρόφου του από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, η νεαρή κοπέλα καταγράφεται να απολαμβάνει τη θέα από πολυτελές παραθαλάσσιο κατάλυμα, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο που πλαισιώνει τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Όλα δείχνουν πως ο Χρίστος Κούγιας αφήνει πίσω του μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία.

govastiletto.gr – Χρίστος Κούγιας: Η νέα κοινή φωτογραφία με την κούκλα σύντροφό του πάνω σε σκάφος