Πριν τις μεγάλες θεατρικές σκηνές, υπήρχε το…«Ρουκ Ζουκ»! Ένα σπάνιο βίντεο από το 1996 κάνει τον γύρο του TikTok, δείχνοντας τον Χρήστο Λούλη σε ηλικία μόλις 20 ετών να διαγωνίζεται στο τηλεπαιχνίδι της Μαίρης Μηλιαρέση. Τότε, ο γνωστός ηθοποιός ήταν ακόμη φοιτητής Χρηματοοικονομικών και η εμφάνισή του με την παρέα του στο Mega αποτελεί την πρώτη του επαφή με τον τηλεοπτικό φακό.

Ο ίδιος είχε τότε διαφορετικό look σε σχέση με σήμερα, καθώς στο σχετικό απόσπασμα του επεισοδίου παρουσιάστηκε με μακριά μαλλιά και κοτσίδα.

Ο Χρήστος Λούλης πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική, φοίτησε αρχικά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εγκαταλείποντας τις σπουδές του στα 20 του χρόνια για να ακολουθήσει το θέατρο.

