Στον καναπέ του “Χαμογέλα και Πάλι” βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Χρήστος Λούλης, με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τη Ζέτα Μακρυπούλια στην παράσταση «Τζένη Τζένη» . Ο ηθοποιός κλήθηκε από τον Νίκο Συρίγο να σχολιάσει τις παλιότερες, πολυσυζητημένες δηλώσεις του για το ταλέντο της συναδέλφου του, δίνοντας μια ξεκάθαρη απάντηση για το πώς είναι οι σχέσεις τους σήμερα.

«Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει.

Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας», τόνισε ο Χρήστος Λούλης.

Στο παρελθόν, ο Χρήστος Λούλης είχε προκαλέσει συζητήσεις με δηλώσεις του για τη Ζέτα Μακρυπούλια, όταν σε συνέντευξή του είχε εκφράσει την άποψη ότι δεν τη θεωρεί «συνάδελφό» του με την αυστηρή έννοια του όρου. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει τότε πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», ωστόσο είχε σημειώσει ότι δεν πιστεύει πως κάνουν την ίδια δουλειά.

