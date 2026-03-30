Ο Χρήστος Λούλης μίλησε ανοιχτά για την εικόνα του, την ηλικία του και τη διαδρομή του στην υποκριτική, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί πως αναγνωρίζει την εμφάνισή του, χωρίς όμως να της δίνει υπερβολική σημασία: «Είμαι 50 ετών. Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος. Είναι καλό, αλλά δεν είναι και το μυστικό της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, σε νεαρότερη ηλικία τον ενδιέφερε περισσότερο να τον εκτιμούν για το ταλέντο του, ενώ με τα χρόνια η στάση του απέναντι σε τέτοιου είδους σχόλια έγινε πιο χαλαρή.

Αναφερόμενος στην πορεία του, σημείωσε πως έχει αφιερώσει 27 χρόνια στο θέατρο και αισθάνεται πως εξελίσσεται συνεχώς, όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως άνθρωπος.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι διατηρεί μέσα του ένα κομμάτι παιδικότητας, που δεν έχει χαθεί με τα χρόνια.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη σχέση του με τη σύζυγό του, Έμιλυ Κολιανδρή, τονίζοντας πως η καθημερινότητα και τα παιδιά τους δεν τους επιτρέπουν να απομακρύνονται για πολύ ο ένας από τον άλλο.

Όπως είπε, η σχέση τους δεν ακολουθεί κάποια «συνταγή», αλλά εξελίσσεται μέσα από διαφορετικές φάσεις και ισορροπίες.

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη Ζέτα Μακρυπούλια, παραδεχόμενος ότι στο παρελθόν είχε κάνει λάθος κρίση για εκείνη και είχε ήδη ζητήσει «συγγνώμη». Σήμερα, μιλά με ιδιαίτερα θετικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τη «φαινόμενο στη σκηνή» και εξαιρετική επαγγελματία.

