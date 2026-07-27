Ο Χρήστος Μάστορας ενώνει τις δυνάμεις του με το ιστορικό VOX, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους ζωντανής μουσικής της Αθήνας. Η επένδυση της MK Group, μέσα από τη συνεργασία του Ομίλου Μαροσούλη – Κοταρίδη με τον Χρήστο Μάστορα, φέρνει την αναγέννηση του VOX, το οποίο ανανεώνεται πλήρως με σύγχρονες προδιαγραφές παραγωγής, νέα αισθητική, μοντέρνα αρχιτεκτονική προσέγγιση και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Χρήστος Μάστορας θα παρουσιάσει μια μουσική πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για το ανανεωμένο VOX, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται το προσεχές διάστημα. Στόχος της νέας συνεργασίας είναι να προσφέρει στο κοινό μια ξεχωριστή live εμπειρία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν για τον Χρήστο Μάστορα. Τον περασμένο χειμώνα, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε τη σκηνή με τον Αντώνη Ρέμο, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα της χρονιάς, με τις εμφανίσεις τους να σημειώνουν μεγάλη εμπορική επιτυχία και να συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου σε κάθε live.

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