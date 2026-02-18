Αναβολή επ’ αόριστον πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μάστορα, καθώς το δικαστήριο δεν πρόλαβε να εξετάσει την υπόθεση λόγω λήξης του ωραρίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, και έκανε σύντομες δηλώσεις στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τα τηλεοπτικά συνεργεία για την παρουσία τους και τόνισε ότι θα προτιμούσε η διαδικασία να είχε ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα. Όπως ανέφερε, εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη και είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη. Όλα καλά, εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή συνέχεια» είπε ο τραγουδιστής.

Η υπόθεση αφορά τη σύλληψή του τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου 2025 στην περιοχή της Ομόνοιας, έπειτα από αλκοτέστ που έδειξε επίπεδο αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Govastiletto.gr – Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας – Η υπόθεση που είχε αναβληθεί τρεις φορές