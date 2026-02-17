Ο Χρήστος Μάστορας συνελήφθη, τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2025, στο κέντρο της Αθήνας μετά από αλκοτέστ που του έγινε και έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με τις κατηγορίες εναντίον του, αρχικά επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά σταμάτησε σε επόμενο μπλόκο.

Τελικά, ο τραγουδιστής συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τελικά, το δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί, μετά από 3 αναβολές αύριο Τετάρτη 18/2.

«Μιλώντας με την υποδιεύθυνση αστυνομία χθες, η εικόνα που έχω είναι ότι “εμείς ήμασταν σε μπλόκο εμφανές, με φάρους και διακριτικά, μπορούσαν από μεγάλη απόσταση οι οδηγοί να μας εντοπίσουν. Ούτως η άλλως είχε δημιουργηθεί μια σειρά με οδηγούς, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για να υποβληθούν σε αλκοτέστ. Ένα από αυτά τα αυτοκίνητα ήταν και του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος επιχείρησε αποθετικό ελιγμό για να αποφύγει το μπλόκο και όταν ο αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει, τότε ήταν που τον παρέσυρε», μετέφερε η δημοσιογράφος, Νάντια Αλεξίου.

govastiletto.gr – Χρήστος Μάστορας: Θα πήγαινε στην Eurovision; – Η απάντηση του τραγουδιστή