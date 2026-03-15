Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνουν έναν αθόρυβο, αλλά δυνατό έρωτα. Παρά τις επιλεκτικές κοινές τους αναρτήσεις στα social media, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει πιστός στην αρχή του να προστατεύει την προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας συστηματικά τις δηλώσεις που αφορούν τη σχέση τους.

Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, το ζευγάρι πέρασε αρκετό μέρος της ημέρας του στο στούντιο, όπου ο τραγουδιστής ξεδίπλωσε το ταλέντο του στην φωτογραφία, αφού φωτογράφισε τη σύντροφό του σε διάφορες πόζες, όπως για παράδειγμα κρατώντας μια μαργαρίτα, με αφορμή το νέο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει με τίτλο «Μαργαρίτα».

Οι αναρτήσεις που έκανε ο Χρήστος Μάστορας με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Αφού την φωτογράφισε και είδαμε πως εκτός από καλή φωνή έχει ταλέντο και στην φωτογραφία, τράβηξε την Γαρυφαλλιά Καληφώνη ένα απίστευτο βίντεο ενώ από πίσω ακουγόταν το τραγούδι του.

Ο Χρήστος Μάστορας μετά την εμφάνισή του στον Εθνικό τελικό της Eurovision προχώρησε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία βρέθηκε στο κοινό για να τον στηρίξει.

«Χαίρομαι όταν δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος όπως η Γαρυφαλλιά. Είναι θαυμάστριά μου όπως και εγώ είμαι θαυμαστής της. Μόνο χαρά μου φέρνει», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας.

