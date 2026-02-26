Μακριά από τους ρυθμούς της Αθήνας και τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο Χρήστος Μάστορας ταξίδεψε στο Ντουμπάι μαζί με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Το ζευγάρι, που παραμένει αχώριστο, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στιγμιότυπα από τις διακοπές του στον κοσμοπολίτικο προορισμό, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή χαλάρωσης και αποφόρτισης.

Η influencer δεν σταματά να ανεβάζει stories και posts, δίνοντας μια γεύση από την glamorous καθημερινότητά τους στα Εμιράτα. Μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, απολαμβάνουν κάθε λεπτό της διαμονής τους, από τις βόλτες στα αξιοθέατα μέχρι τις privé στιγμές στα πολυτελή ξενοδοχεία της περιοχής, αποδεικνύοντας ότι το Ντουμπάι είναι ο ιδανικός σταθμός για την ανανέωση της σχέσης τους

Tο ζευγάρι, που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια κοινής διαδρομής, καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στη δημοσιότητα και την προσωπική ευτυχία. Αυτό το ταξίδι λειτούργησε ως η ιδανική επιβεβαίωση του έρωτά τους, δείχνοντας πως, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα του καλλιτέχνη, η Γαρυφαλλιά παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του.

Δείτε τις εικόνες:

