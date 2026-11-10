Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποτέλεσαν ένα από τα ζευγάρια που απασχόλησαν έντονα την ελληνική showbiz.

Η σχέση του δημοφιλούς τραγουδιστή με το μοντέλο και influencer συγκέντρωνε συχνά το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, με δημοσιεύματα και σχόλια γύρω από την κοινή τους πορεία.

Παρότι οι δυο τους επέλεγαν να διατηρούν ένα διακριτικό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, δεν απέφευγαν να μοιράζονται κατά διαστήματα στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media.

Οι κοινές εμφανίσεις και οι αναρτήσεις τους τροφοδοτούσαν το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς οι ίδιοι να επιδιώκουν να βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο.

Ωστόσο, ύστερα από μια σχέση που κράτησε αρκετό καιρό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τι συνέβη ανάμεσά τους και ποια γεγονότα οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στο kick off party του MadWalk 2026 by Three Cents και για πρώτη φορά αποκάλυψε για τον χωρισμό της από τον γνωστό τραγουδιστή:

«Κοιτάξτε, δεν είναι η ώρα να συζητήσω κάτι τέτοιο και στο πόδι τώρα. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και στη σχέση μου να συζητήσω κάτι τέτοιο τώρα εδώ που έχω έρθει. Δεν θα σας απαντήσω αυτό γιατί είμαι εντελώς για διαφορετικό θέμα εδώ, αλλά κάποια στιγμή πολύ ευχαρίστως. Καταλαβαίνω το λόγο που ρωτάτε και το ενδιαφέρον και η σχέση είναι δημόσια, οπότε είναι λογικό και να ρωτάτε, αλλά κάποια στιγμή όταν εγώ θα νιώθω πιο άνετα θα το συζητήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη γνωριμία σε εκδήλωση το 2020

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποκαλύψει πως είδε για πρώτη φορά τον Χρήστο Μάστορα σε βραβεία περιοδικού, όπου εκείνη τη βραδιά εμφανίζονταν οι Μέλισσες.

Αν και δεν είχαν τότε κάποια προσωπική επαφή, η εικόνα του τραγουδιστή της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μόλις τον είδε, σκέφτηκε: «Χριστέ μου».

Όπως είχε δηλώσει η ίδια στις τηλεοπτικές κάμερες, έκανε την πρώτη κίνηση: «Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση για να πλησιάσω τον Χρήστο Μάστορα…Τον διεκδίκησα».

Η συναυλία στο Αγρίνιο και η πρόβλεψη που έκανε στην αδελφή της

Όταν η ίδια ήταν 18 ετών, ο Χρήστος Μάστορας είχε πραγματοποιήσει συναυλία στο Αγρίνιο, την οποία είχε παρακολουθήσει από το κοινό. Εκείνη τη βραδιά, ο τραγουδιστής τής έκανε μια καρδιά με τα χέρια του.

Όπως αποκάλυψε, τότε είχε πει στην αδελφή της πως κάποια στιγμή θα βρισκόταν σε σχέση μαζί του. Με τον καιρό, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά και, όπως περιέγραψε, η ζωή έφερνε διαρκώς τον έναν μπροστά στον άλλον.

Ωστόσο, η κοινή τους πορεία δεν ξεκίνησε αμέσως. Μέχρι να γίνουν ζευγάρι, μεσολάβησαν αρκετά γεγονότα και πέρασε ένα διάστημα κατά το οποίο δεν είχαν καταφέρει να είναι μαζί.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους το 2022

Οι πρώτες φήμες που συνέδεσαν ερωτικά τον Χρήστο Μάστορα και τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη άρχισαν να κυκλοφορούν το 2022.

Εκείνο το καλοκαίρι, ο τραγουδιστής είχε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις λόγω της περιοδείας του, ωστόσο κατάφερνε να συνδυάζει τις εμφανίσεις του με διακοπές, μαζί με την αγαπημένη του.

Από την πλευρά της, η Γαρυφαλλιά είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, γεγονός που της επέτρεπε να τον ακολουθεί σε αρκετούς σταθμούς της περιοδείας του.

Έτσι, οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας την κοινή τους καθημερινότητα.

Τα ταξίδια και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις

Από τη στιγμή που η σχέση τους έγινε γνωστή, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν προσπάθησαν να κρύψουν την προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας ωστόσο να κρατούν χαμηλούς τόνους στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Οι κοινές τους αποδράσεις, τόσο σε αγαπημένους προορισμούς στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αποτέλεσαν μια ευκαιρία να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζί και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Παράλληλα, μέσα από τα social media, οι δυο τους μοιράζονταν κατά καιρούς στιγμιότυπα από την καθημερινότητα, τα ταξίδια και τις κοινές τους δραστηριότητες, δίνοντας στους διαδικτυακούς τους ακολούθους μια μικρή εικόνα της σχέσης τους.

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Τα πρώτα unfollow & οι πρώτες φήμες χωρισμού

Το 2024, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κρίσης στη σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη.

Αφορμή για τα σχετικά δημοσιεύματα στάθηκε η κίνηση των δύο να σταματήσουν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Παρά την εξέλιξη αυτή, κανείς από τους δύο δεν είχε προχωρήσει στη διαγραφή των κοινών φωτογραφιών που διατηρούσαν στα προφίλ τους.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τα πρώτα σενάρια περί χωρισμού. Την ίδια στιγμή, τόσο ο τραγουδιστής όσο και η influencer απέφυγαν να κάνουν οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή να σχολιάσουν όσα γράφονταν για την προσωπική τους ζωή.

Η μετακόμιση της Γαρυφαλλιάς σε νέο σπίτι

Ένα χρόνο μετά, το 2025, η Γαρυφαλλιά μετακόμισε σε νέο σπίτι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τότε το γνωστό μοντέλο και influencer συγκατοικούσε με τον Χρήστο Μάστορα, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Οι εντάσεις ανάμεσα στους δυο φέρεται να είχαν αυξηθεί, με τους καβγάδες να γίνονται όλο και πιο συχνοί, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν τότε στα μέσα ενημέρωσης.

Η απουσία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ένα ακόμη περιστατικό που είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους ήταν η απουσία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη από την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη απουσία είχε σχολιαστεί, καθώς σε προηγούμενη δύσκολη στιγμή για τον Χρήστο Μάστορα, εκείνη είχε βρεθεί στο πλευρό του. Συγκεκριμένα, στην κηδεία της Μαρινέλλας, η influencer είχε συνοδεύσει τον τραγουδιστή.

Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε χωρίς τη σύντροφό του, γεγονός που προστέθηκε στα περιστατικά που είχαν ενισχύσει τα σενάρια περί κρίσης στη σχέση τους.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Τον Αύγουστο του 2026, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γιόρτασε τα 30ά γενέθλιά της, έχοντας κοντά της φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Από τη σημαντική αυτή ημέρα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της.

Το ζευγάρι είχε περάσει μαζί και ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του, δείχνοντας πως εκείνη την περίοδο εξακολουθούσε να απολαμβάνει κοινές στιγμές και να μοιράζεται όμορφες εμπειρίες.

Όπως φαίνεται, ωστόσο, η συγκεκριμένη γιορτή έμελλε να είναι τα τελευταία γενέθλια που πέρασαν μαζί ως ζευγάρι, πριν από τις εξελίξεις που ακολούθησαν στη σχέση τους.

Πηγή φωτογραφιών: instagram & NDP Photo Agency