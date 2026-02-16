Ο Χρήστος Μάστορας έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, με αφορμή την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Sing For Greece. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Eurovision, για τη σύντροφό του Γαρυφαλλιά Καληφώνη, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στη Eurovision, ξεκαθάρισε: «Δεν έχω σκεφτεί ποτέ τον εαυτό μου στη Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει κι εμείς να πάμε, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτόν, αλλά με πλήρη άγνοια».

Όταν ρωτήθηκε για τη σύντροφό του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίπλα μου είναι ένας άνθρωπος όπως η Γαρυφαλλιά, που με στηρίζει ουσιαστικά. Είναι θαυμάστριά μου, όπως είμαι κι εγώ δικός της. Μόνο χαρά μπορεί να με γεμίσει αυτό».

Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με αφορμή την περιπέτεια της υγείας του: «Εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Του εύχομαι να είναι καλά. Αυτό που έχει προσφέρει στη μουσική είναι ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα».

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ζευγάρι τα τελευταία τέσσερα χρόνια & κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο μερικές στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Govastiletto.gr – Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς!