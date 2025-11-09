Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, χαρακτηρίζοντας τη σύντροφό του έναν άνθρωπο με ήθος, δοτικότητα και ουσία.

Όπως είπε, πρόκειται για μια γυναίκα που τον στηρίζει, τον αγαπά βαθιά και βρίσκεται δίπλα του με τρόπο που τον συγκινεί.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός μελλοντικού γάμου, ο τραγουδιστής προτίμησε να απαντήσει με χιούμορ, αποφεύγοντας να αποκαλύψει αν υπάρχει κάτι άμεσα στα σχέδιά του.

«Θα σου στείλω μήνυμα, μη φοβάσαι, θα προλάβεις», είπε γελώντας στη Ναταλία Γερμανού.

Για τη σχέση τους, παραδέχθηκε πως εκείνος είναι πιο παρορμητικός και συχνά μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις χωρίς λόγο.

«Προτρέχω, καταλαβαίνω άλλα από αυτά που πραγματικά λέγονται και μετά συνειδητοποιώ πως έχω βιαστεί», σημείωσε, εξηγώντας ότι η συντροφικότητα που έχει με τη Γαρυφαλλιά τον βοηθά να ισορροπεί.

Η συνέντευξη, ωστόσο, πήρε πιο προσωπική τροπή όταν αναφέρθηκε στις δυσκολίες της οικογένειάς του στο παρελθόν και στις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Βορειοηπειρωτών.

Θύμισε ένα μήνυμα του πατέρα του που τον είχε πληγώσει βαθιά: «Όταν τον άκουσα να λέει “παιδί μου, δεν μας θεωρούν Έλληνες τελικά”, ήταν σαν να με μαχαίρωσαν». Αυτό το γεγονός ήταν και η αφορμή για την οργισμένη ανάρτηση που είχε κάνει τότε στα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν με ένοιαζε το ύφος ούτε το συντακτικό. Ήθελα απλώς να ακουστεί αυτό που έπρεπε».