Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Χρήστος Μάστορας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου που έφυγε από την ζωή, το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Ο γνωστός τραγουδιστής και frontman του συγκροτήματος Melisses αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, δημοσιεύοντας ένα κοινό στιγμιότυπό τους και τόνισε ότι μεταξύ άλλων ότι ο εκλιπών κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο με τη μουσική του.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος, “με κάνα δυο στιχάκια του για πρόσχημα” άλλαζε τον κόσμο μας, έθετε ερωτήματα και μας οδηγούσε σε απαντήσεις, σε μονοπάτια που μόνο ένα λαμπρό μυαλό σαν το δικό του μπορούσε να ανακαλύψει. Σε ευχαριστούμε για όλα Νιόνιο! Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες. Να ενώσεις μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου» έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στη λεζάντα με την οποία συνόδευε την ανάρτησή του.