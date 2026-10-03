Για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για το πρώτο γύρισμα του «The Voice» μετά τον θάνατό του, μίλησε ο Χρήστος Μάστορας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα.

Η επιστροφή στο πλατό του μουσικού talent show ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς ο νέος κύκλος ξεκίνησε χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Χρήστος Μάστορας παραδέχτηκε πως είχε προβληματιστεί ακόμη και για το αν θα μπορούσε να συμμετάσχει στη νέα σεζόν, αφού η απουσία του συναδέλφου και φίλου του ήταν έντονη.

«Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος»

Όπως περιέγραψε, το πρώτο γύρισμα ήταν διαφορετικό από όσα είχαν συνηθίσει, με τους ανθρώπους του «The Voice» να προσπαθούν ακόμη να διαχειριστούν την απώλεια.

«Ένας διαφορετικός κύκλος στο The Voice, μια μουδιασμένη αρχή, δεν το συζητώ. Μας λείπει πάρα πολύ ο Γιώργος. Δεν έχουμε προλάβει να τον πενθήσουμε όπως του πρέπει και όπως θέλουμε εμείς, και αισθανόμαστε λίγο συναισθηματικά μετέωροι», είπε.

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως το δύσκολο δεν ήταν απλώς η αλλαγή στη σύνθεση των coaches, αλλά κυρίως η απουσία ενός ανθρώπου που είχε τον δικό του ξεχωριστό ρόλο μέσα στην παρέα.

«Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι δίπλα στην καρέκλα. Ήμουν γενικά πολύ μαγκωμένος στο να συμμετέχω φέτος, μετά από αυτό που έγινε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε οι τρεις μας χωρίς τον Γιώργο δίπλα. Ήταν ο άνθρωπος που θα έλεγε το αστείο του το αφιλτράριστο, θα παραβίαζε τους κανόνες. Ήταν ένα αυτόφωτο ας πούμε αστέρι. Πόσο κακή λέξη είναι το ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία τους συνάντηση

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε και στην τελευταία φορά που είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τον θάνατό του. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βγει για φαγητό στα Πετράλωνα και όπως θυμάται, εκείνο το βράδυ πέρασαν όμορφα και ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος.

«Τελευταία φορά βγήκαμε στα Πετράλωνα για φαγητό και περάσαμε μια μαγική βραδιά και ήταν τόσο χαρούμενος, τόσο ευδιάθετος. Και μετά από ενάμιση μήνα έμαθα αυτό που έμαθαν όλοι», είπε.

«Αυτό που έχω να θυμάμαι είναι ότι σε διάβαζε. Δεν μπορούσες να του πεις ψέματα. Εγώ πάντα του έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτός πάντα μου έλεγε “Σκάσε ρε, μην παραπονιέσαι”. Δηλαδή το κομπλιμέντο του ήταν να με συνεφέρει», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μάστορας στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας διαχειρίζεται την απώλεια, επισημαίνοντας πως δεν είναι εύκολο να κρίνεται κάποιος για τον τρόπο που επιλέγει να πενθήσει.

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