Ο Χρήστος Μάστορας ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο YouTube και μίλησε για όλα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στη σχέση του με την Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με την οποία όπως αποκάλυψε είναι μαζί πάνω από τρία χρόνια.

Αρχικά, ο Χρήστος Μάστορας εξομολογήθηκε: «Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου. Η σχέση μας μαθεύτηκε κάπως γρήγορα, μάς τσάκωσαν. Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Με τη δουλειά που κάνει η Γαρυφαλλιά, είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας. Μένουμε μαζί από πολύ νωρίς. Εγώ είμαι κατευθείαν στο… ψητό. Είμαι άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε: «Και οι δύο είμαστε συντροφικοί. Δεν παίζει να κοιμηθούμε χωριστά με τίποτα. Το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, δεν παίζει. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλο πραγματικά και ουσιαστικά, αν δε μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα, για 10 ώρες, αλλά να είστε παρέα και να είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι το ωραίο».

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο στο 49' λεπτό και μετά:

