Το Ιόνιο επέλεξαν ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ζευγάρι πέρασε ξέγνοιαστες ημέρες δίπλα στη θάλασσα, αφιερώνοντας χρόνο ο ένας στον άλλον.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, δίνοντας μια γεύση από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

Παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν κάνει λόγο για δυσκολίες στη σχέση τους, οι δυο τους συνεχίζουν να πορεύονται μαζί, δείχνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή.

Το χρονικό της σχέσης τους

Η σχέση του Χρήστου Μάστορα και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη ήρθε στο προσκήνιο στα τέλη του 2022, όταν οι πρώτες κοινές τους εμφανίσεις τράβηξαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Αρχικά προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις για την προσωπική τους ζωή.

Σε συνεντεύξεις της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει παραδεχθεί ότι ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα στη γνωριμία τους, ενώ έχει μιλήσει και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι, λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Σήμερα, ύστερα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, οι δυο τους δείχνουν πιο δεμένοι από ποτέ, συνεχίζοντας να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Garifalia kalifoni ✨ (@garifalia.kalifoni)

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