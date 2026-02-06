Ο Χρήστος Μάστορας τις τελευταίες ημέρες περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του, γεγονός που τον ανάγκασε να βάλει στον πάγο ορισμένες από τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής ενημέρωσε ο ίδιος τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται εμφανώς καταπονημένος και παραδέχεται πως δεν έχει αναρρώσει πλήρως.

Τι είπε στο βίντεο του:

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς».

