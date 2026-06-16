Καλεσμένος στο vlog του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν ο Χρήστος Μάστορας, όπου μεταξύ άλλων έκανε κι έναν παραλληλισμό ανάμεσα στο fair play του ποδοσφαιριστή και την πολιτική.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας του 2000 (ΑΕΚ – Ιωνικός) όπου ο Ντέμης Νικολαΐδης πέτυχε γκολ ενώ η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του και αμέσως ζήτησε από τον διαιτητή να μην μετρήσει αναγνωρίζοντας την παράβαση, μια κίνηση fair play που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Από εκεί νομίζω άρχισα να σε θαυμάζω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μας είχες λιανίσει…», είπε ο τραγουδιστής και μιλώντας για την ανάληψη ευθύνης πρόσθεσε: «Έναν τέτοιον πολιτικό να είχαμε ρε συ… Από αυτό το περιστατικό κατάλαβα το ποιον σου σαν άνθρωπο, το αίσθημα της δικαιοσύνης και το πόσο αγαπάς τους οπαδούς και αυτούς που σε στηρίζουνε και πόσο θες να τους λες την αλήθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν».

govastiletto.gr -Χρήστος Μάστορας: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη