Ο Χρήστος Μάστορας αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τιμώντας τη μεγάλη της καριέρα και την ανεκτίμητη επιρροή της στη μουσική και την κοινωνία.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός τραγουδιστής τόνισε πως η Μαρινέλλα «άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» όταν εμφανίστηκε στην ελληνική σκηνή, χαρακτηρίζοντάς την «κομήτη» που έφερε επανάσταση σε μια εποχή που η κοινωνία ήταν συντηρητική.

Ο Χρήστος Μάστορας έγραψε ότι η Μαρινέλλα, με τη φωνή της ως σημαία και το τσαγανό της, «απελευθέρωσε και ένωσε τις ψυχές όλων μας» και την ευχαρίστησε για την ουσιαστική αλλαγή που έφερε στον κόσμο μέσα από την τέχνη της.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία «Υπάρχω», ανέδειξε μέσα από τα λόγια του την τεράστια επιρροή και το μεγαλείο της Μαρινέλλας.

