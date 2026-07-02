Ο Χρήστος Μάστορας έδειξε ακόμα μια πτυχή του πολύπλευρου ταλέντου του τραγουδώντας τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» στα ισπανικά και δέχθηκε πρόταση – έκπληξη από πασίγνωστη Ισπανίδα τραγουδίστρια.

Ο Χρήστος Μάστορας «ανέβασε» στα social media ένα βίντεο στο οποίο παίζει κιθάρα και τραγουδά εξ’ ολοκλήρου στα ισπανικά τη «Μαργαρίτα», το hit που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγους μήνες και έχει γίνει πλατινένιο, κατακτώντας τις καρδιές του κόσμου καθώς και τις πρώτες θέσεις στα charts.

Μεταξύ των αποθεωτικών σχολίων που συγκέντρωσε το video βρίσκεται και ένα από την Cecilia Krull, την καταξιωμένη Ισπανίδα star που έγινε παγκοσμίως γνωστή από το «My Life Is Going On», το τραγούδι που έντυσε τη σειρά – φαινόμενο «La Casa de Papel».

«Το αγαπώ! Ας το κάνουμε», έγραψε η Cecilia Krull, δημιουργώντας την αίσθηση ότι σύντομα θα ακούσουμε τη «Μαργαρίτα» σε ένα διεθνές ντουέτο που θα συζητηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το «My Life Is Going On» είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Panik Records, η οποία ήταν υπεύθυνη και για την εμφάνισή της Cecilia Krull στη χώρα μας, στο Madwalk του 2019.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

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