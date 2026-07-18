Μια ιδιαίτερα νοσταλγική ανάρτηση έκανε ο Χρήστος Μάστορας, δημοσιεύοντας βίντεο από την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου, πριν από 12 χρόνια.

Στις 17 Ιουλίου 2014, ο δημοφιλής τραγουδιστής μαζί με το συγκρότημα Μέλισσες συμμετείχαν στη μουσική παράσταση της Καμεράτας, αφιερωμένη στα εμβληματικά τραγούδια των Beatles, πραγματοποιώντας μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις της μέχρι τότε πορείας τους.

Στο βίντεο που μοιράστηκε στα social media, ο Χρήστος Μάστορας θυμάται εκείνη τη ξεχωριστή βραδιά, όταν οι Μέλισσες ερμήνευσαν αγαπημένες επιτυχίες του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος μπροστά στο κοινό του Ηρωδείου.

Ανάμεσα στα τραγούδια που παρουσίασαν ήταν το διαχρονικό «Yesterday», αλλά και το «The Honeymoon Song», η αγγλική διασκευή του «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη, που είχαν ερμηνεύσει οι Beatles τη δεκαετία του ’60.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τη σημαντική εκείνη στιγμή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, αλλά και την εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mastoras (@xmastoras)

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