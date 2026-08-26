Νέες εικόνες από τον γάμο της αδερφής του Χρήστου Μάστορα ήρθαν στη δημοσιότητα μέσα από τα social media.

Η Αμαλία Μάστορα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο 22 Αυγούστου και παντρεύτηκε τον Μάνο Παπαγεωργίου.

Το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ο Μάνος Παπαγεωργίου είναι παιδικός φίλος του τραγουδιστή, αλλά και ο προσωπικός του κομμωτής.

Στο βίντεο από την τελετή, ο Χρήστος Μάστορας εμφανίζεται σε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό ρόλο, καθώς ήταν ο κουμπάρος του ζευγαριού και συμμετείχε στο μυστήριο, αλλάζοντας τα στέφανα στους νεόνυμφους.

Στα πλάνα καταγράφονται επίσης οι συγκινητικές στιγμές των αγαπημένων προσώπων της νύφης. Η μητέρα της φαίνεται εμφανώς συγκινημένη, ενώ και μία στενή φίλη της Αμαλίας Μάστορα δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

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