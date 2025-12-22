Σε εορταστικούς ρυθμούς εκτός Ελλάδας βρίσκεται ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απολαμβάνει ένα ξεχωριστό ταξίδι με τη σύζυγό του και τους τρεις γιους τους, δημοσιεύοντας ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο στο Instagram.

«Χριστούγεννα σημαίνει οικογένεια, χαμόγελα και στιγμές που μένουν για πάντα», έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής με τους followers του να στέλνουν από κάτω τις ευχές τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Menidiatis (@christos_menidiatis)

Μέσα από τις συνεντεύξεις του ο Χρήστος Μενιδιάτης έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σύζυγό του, Νάνσυ Μπίσια με την οποία είναι μαζί εδώ και 25 χρόνια.

«Στην αρχή δεν υπήρχε ανταπόκριση από μέρους της, έτρωγα συνεχείς χυλόπιτες. Όσο τη γνώριζα είχε στοιχεία που γούσταρα, μου άρεσε η συμπεριφορά της, το ότι είναι μία ήρεμη δύναμη, άνθρωπος ουσιαστικός. Ήμασταν 7 χρόνια μαζί και αποφάσισα να της κάνω πρόταση γάμου, γιατί έλεγα ότι αν δεν το έκανα τότε, υπήρχε κίνδυνος να την χάσω. Πίστεψα στην επιλογή μου και μέχρι στιγμής έχω δικαιωθεί», είχε αναφέρει ο γνωστός τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο Happy Day.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης πρόσφατα παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μέχρι εκεί μπορούσες»:

govastiletto.gr -Έλλη Κοκκίνου – Χρήστος Μενιδιάτης – Νίνο: Εκρηκτική πρεμιέρα στο Theama Athens Live Stage