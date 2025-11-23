Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένος στην εκπομπή Αστερόσκονη του Νίκου Γρίτση το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε με ειλικρίνεια για τη συνεργασία και τις διαμάχες του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά και για την ταινία Υπάρχω.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης περιέγραψε τον θρυλικό τραγουδιστή ως έναν άνθρωπο δύσκολο και καχύποπτο, που φοβόταν και δεν εμπιστευόταν εύκολα τους γύρω του.

Όπως εξήγησε, ο Καζαντζίδης ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που ζήτησε ποσοστά από τις δισκογραφικές εταιρείες, κάτι που στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλοι.

Στη συνέχεια, ο Νικολόπουλος αναφέρθηκε στη διαφωνία τους για 35 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Υπάρχω», «Πουκάμισο» και «Αγριολούλουδο», στα οποία ο Καζαντζίδης ήθελε να εμφανίζεται ως συνδημιουργός μαζί με τον ίδιο.

«Από τότε που μπήκαν τα πρώτα τραγούδια, είχαμε διαφωνίες. Τελικά, κατέληξε να αποδεχθεί ότι τα τραγούδια είναι δικά μου και να μου τα επιστρέψει», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ταινία Υπάρχω ήταν μυθοπλασία και όχι πιστή αποτύπωση της πραγματικότητας, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σχέσης του με τον θρυλικό τραγουδιστή.