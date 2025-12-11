Την επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στη δισκογραφία προανήγγειλε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα, φαίνεται πως ετοίμασε ένα νέο τραγούδι. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο μουσικοσυνθέτης στην εκπομπή “Η Ζωή σου όλη” την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο Πασχάλης Τερζής έχει ήδη ηχογραφήσει το νέο κομμάτι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για τη σχέση του με τον Πασχάλη Τερζή, εκφράζοντας ότι του λείπει η παρουσία του από τον χώρο της μουσικής: «Αγαπημένος μου φίλος, πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει. Είναι υπέροχος, δεν περιγράφεται, είναι πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, μου ταιριάζει πολύ».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα του τραγουδιστή, τότε που ο Πασχάλης Τερζής δεν είχε ιδιαίτερη στήριξη από τον καλλιτεχνικό χώρο: «Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο δίσκο. Και του είπα “θα πας πολύ καλά” και η απάντησή του ήταν “όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει”. Του λέω “εγώ θα σε βοηθήσω” και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο».

govastiletto.gr – Χρήστος Νικολόπουλος για Καζαντζίδη και την ταινία «Υπάρχω»: «Ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος»