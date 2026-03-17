Αντίστροφη μέτρηση για τη δισκογραφική επιστροφή του Πασχάλη Τερζή με την υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο σπουδαίος συνθέτης αποκάλυψε στην εκπομπή “Το Πρωινό” πως το νέο τους τραγούδι θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, συνοδευόμενο από ένα βίντεο κλιπ που χρειάστηκε να γυριστεί ξανά, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του τραγουδιστή και της οικογένειάς του.

«Το τραγούδι θα βγει, απλώς αλλάξαμε λίγο το βίντεο. Τους άρεσε περισσότερο το νέο βίντεο που κάναμε και σε λίγες ημέρες θα βγει. Και το νέο βίντεο με AI είναι, αλλά αυτή η νέα εκδοχή είναι αποδεκτή από την οικογένειά του» είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Να θυμίσουμε ότι ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα νυχτερινά μαγαζιά και τη δισκογραφία και ζει με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει, δεν αποτελεί επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα, αλλά μια μεμονωμένη κυκλοφορία.

