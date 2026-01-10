Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου από τη ζωή, και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο «Γιάγκος Δράκος» της θρυλικής Λάμψης άφησε την τελευταία πνοή του στα 83 του χρόνια, μόνος στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε, μιλώντας σε γνωστή εφημερίδα, ότι τα χρήματα που εισέπραττε ο Χρήστος Πολίτης από τα πνευματικά δικαιώματα, δεν τα κρατούσε, αλλά τα μοίραζε σε άπορους συναδέλφους του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε, μεταξύ άλλων: «”Τα χρήματα αυτά θέλω να τα δώσεις σε όποιους συναδέλφους έχουν ανάγκη, Σπύρο. Εμένα, δεν μου χρειάζονται”, μου έλεγε εδώ και χρόνια, όταν του πήγαινα την επιταγή από τα πνευματικά δικαιώματα που εισέπραττε από τον “Διόνυσο”. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός, αλλά και πολύ δοτικός.

Μέναμε σε πολύ κοντινή απόσταση και αυτό με εξυπηρετούσε να του πηγαίνω την επιταγή που έβγαζε το σωματείο. Ωστόσο, όσες φορές και αν του ζήτησα να βγάλουμε μαζί μια φωτογραφία για να την έχω για ενθύμιο, δεν το επιθυμούσε».

