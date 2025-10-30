Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τα σχόλια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ήρθε στην Ελλάδα, από την Αλβανία, σε μικρή ηλικία.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Λάουρα Νάργες και τον γιο τους, αλλά και στο πώς αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη νέα χώρα.

«Περνάμε τέλεια και αυτή η αγάπη είναι μαγική. Με τον σύντροφό σου πρέπει να είστε και φίλοι, εμείς με τη Λάουρα είμαστε και γονείς, είμαστε και φίλοι, έτσι πρέπει. Είμαι χαζομπαμπάς, έχει αλλάξει όλη η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το bullying που δέχτηκε λόγω καταγωγής, ο Χρήστος Σαντικάι σχολίασε: «Ποτέ δεν εξέφρασα τα συναισθήματα που μπορεί να μου δημιουργήθηκαν αν κάποιος μου έκανε bullying, οπότε όλα καλά».

Με αυτή τη δήλωση δείχνει πως, παρά τις δυσκολίες, διατήρησε ψυχραιμία και θετική στάση απέναντι στις εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας.